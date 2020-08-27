Он перевел деньги на счет сотрудника полиции в Собинском районе, которые последний принял и распорядился ими по своему усмотрению

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор московскому адвокату. Он признан виновным в даче взятки инспектору ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району.23 декабря 2017 года столичный адвокат перевел на счет сотрудника полиции 50 тысяч рублей «за совершение последним входящих в его служебные полномочия действий в пользу представляемого адвокатом лица». Денежные средства инспектор принял и распорядился ими по своему усмотрению.Суд назначил адвокату наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.Сотрудник органов полиции 27 мая 2020 года также осужден за получение взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года. Кроме того, с него взыскано 50 тыс. рублей в доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, сообщает областная прокуратура.