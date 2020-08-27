Покрасили вольеры для собак в приюте «Атлант». Владимирский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» совместно с региональным отделением «Молодой Гвардии» приняли участие в

Покрасили вольеры для собак в приюте «Атлант». Владимирский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» совместно с региональным отделением «Молодой Гвардии» приняли участие в благотворительной акции «Лучший друг». Её цель – оказать помощь приютам для животных. Павел Кутузов, и. о. руководителя Регионального отделения движения «Молодая Гвардия»: Мы активно помогаем бездомным животным, до этого мы приезжали в