Заседания суда еще продолжается

Алфию Мокшину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В течение трёх лет ей запрещено занимать руководящие должности в структурах Росгвардии.Начальнице регионального управления Росгвардии по Владимирской области Алфии Мокшиной предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения, приготовлении к получению взятки за бездействие в пользу взяткодателя, получение взяток в значительном размере по двум эпизодам и мелкое взяточничество через посредника. Она отказалась от дачи показаний, но подготовила большую речь, которую в СМИ уже назвали «последнее слово Алфии Мокшиной». Бывший начальник регионального управления Росгвардии по Владимирской области заявила, что «даже в целях получения каких бы то ни было преференций и индульгенций, я не могу признать себя виновной в том, что я не совершала... .. ».Сегодня слушание скандального уголовного дела продолжилось в Октябрьском суде города Владимира.Напоим, что Алфия Мокшина стала начальником регионального управления Росгвардии в 2018 году, получила государственную награду «За охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности».