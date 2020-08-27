Утром 27 августа в Сергиево-Посадском районе Московской области произошел пожар. Огонь охватил строение в деревне Шелково.
Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. ..
Утром 27 августа в Сергиево-Посадском районе Московской области произошел пожар. Огонь охватил строение в деревне Шелково.
Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
В тушении пожара участвовали 33 человека и девять единиц техники. Обошлось без пострадавших.