Утром 27 августа в Сергиево-Посадском районе Московской области произошел пожар. Огонь охватил строение в деревне Шелково. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. ..

Утром 27 августа в Сергиево-Посадском районе Московской области произошел пожар. Огонь охватил строение в деревне Шелково.Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.В тушении пожара участвовали 33 человека и девять единиц техники. Обошлось без пострадавших.