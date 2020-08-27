В областном центре полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Владимирский филиал компании «Т Плюс» уже отремонтировал больше половины тепловых сетей.

В областном центре полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Владимирский филиал компании «Т Плюс» уже отремонтировал больше половины тепловых сетей. Наша съемочная группа побывала на одном из участков ремонтных работ.На улице Михайловская ведется реконструкция квартальной тепловой сети. Протяженность трассы — 450 метров. Ремонтные бригады стараются проводить замену коммуникаций так, чтобы жители домов не оставались надолго без горячей воды. Здесь выполнены уже почти все виды работ.Сергей Миньков, производитель работ ООО «Эстет»:- Начиная от откапывания траншеи, затем монтаж трубопровода, заделывание всех этих стыков, испытание трубопровода, ну, и, соответственно, сдача в эксплуатацию. (0150)))Владимирский филиал «Т Плюс» к предстоящему отопительному сезону выполнит работы по реконструкции 25 объектов — как магистральных, так и разводящих теплопроводов. На это компания выделяет 320 миллионов рублей. Участки, требующие ремонта, были определены в ходе гидравлических испытаний.Эдуард Будыкин,заместитель технического директора Владимирских теплосетей:- Повышаем давление, после повышения давления и выдержки времени мы проводим осмотр сетей. Соответственно, выявляются все слабые места — слабые, дефектные, в которых производится замена. После этого сеть повторно прессуется и подключается в работу.Летняя ремонтная кампания — это не только гидравлические испытания и замена сетей, но и работы по благоустройству. Компания «Т Плюс», как и прежде, выполняет перед городом свои социальные обязательства: после завершения монтажных и земляных работ восстановлено асфальтовое покрытие, тротуары и газоны.Станислав Иванов, заместитель главного инженера по тепловым сетям Владимирского филиала «Т Плюс»:- Первое это эстетика и комфорт жителей. Второе это повышение качества теплоснабжения жителей и красивая территория. (0102) // (0233) Мы гарантируем приведение в порядок строительных территорий, реконструируем с нашей стороны. И, соответственно, чтобы жители относились к нам с пониманием — мы готовим город к зиме, мы заботимся о комфорте жителей. (0247) ))В компании «Т Плюс» сознают ответственность и значимость работ по замене теплопроводов. И обещают: все тепловые сети будут полностью готовы к началу отопительного сезона.Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Александр Чунаев