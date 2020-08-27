Президент Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала Россия 24 Сергею Брилеву. Глава государства высказался об актуальных проблемах нашей страны и всего мира. Подробности беседы – в нашем материале.
Президент Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 24" Сергею Брилеву. Глава государства высказался об актуальных проблемах нашей страны и всего мира. Подробности беседы – в нашем материале.
Информация об интервью Путина появилась достаточно внезапно. О том, что беседу президента России с журналистом покажут в эфире телеканала "Россия 24", стало известно всего за несколько часов до трансляции.
Разговор, который анонсировался как "большое интервью", занял всего 23 минуты. За это время Путин успел ответить на несколько вопросах о ключевых мировых проблемах.