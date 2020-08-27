Президент Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала Россия 24 Сергею Брилеву. Глава государства высказался об актуальных проблемах нашей страны и всего мира. Подробности беседы – в нашем материале.

Президент Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 24" Сергею Брилеву. Глава государства высказался об актуальных проблемах нашей страны и всего мира. Подробности беседы – в нашем материале.Информация об интервью Путина появилась достаточно внезапно. О том, что беседу президента России с журналистом покажут в эфире телеканала "Россия 24", стало известно всего за несколько часов до трансляции.Разговор, который анонсировался как "большое интервью", занял всего 23 минуты. За это время Путин успел ответить на несколько вопросах о ключевых мировых проблемах.