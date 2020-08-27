Президент Владимир Путин даст большое интервью журналисту телеканала Россия 24 Сергею Брилеву. Глава государства выскажется об актуальных проблемах нашей страны и всего мира. Смотрите прямую трансляцию беседы онлайн на Дни.ру в 14:00 мск.

Президент Владимир Путин даст большое интервью журналисту телеканала "Россия 24" Сергею Брилеву. Глава государства выскажется об актуальных проблемах нашей страны и всего мира. Смотрите прямую трансляцию беседы онлайн на "Дни.ру" в 14:00 мск.Информация об интервью Путина появилась достаточно внезапно. О том, что беседу президента России с журналистом покажут в эфире телеканала "Россия 24" стало известно всего за несколько часов до трансляции.Ожидается, что Путин во время интервью сделает несколько ключевых заявлений о самых громких событиях последних дней. Не исключено, что политик публично выскажется или об "отравлении" Алексея Навального.