Часть школ Владимирской области приняли решение о смешанном формате обучения. Часть уроков там будет проходить дистанционно. Это большие образовательные организации, где сложно обеспечить ..

Часть школ Владимирской области приняли решение о смешанном формате обучения. Часть уроков там будет проходить дистанционно. Это большие образовательные организации, где сложно обеспечить выполнение санитарных требований в новых условиях.- Речь идёт о минимальном количестве часов. И это разумный путь. Но дистанционные уроки мы предлагаем вводить с седьмого класса, когда ребёнок сам может себя организовать», – уточнила директор образования Ольга Беляева. Она рассказала о том, как реализуется во Владимирской области региональный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».Условия для цифровизации образовательного процесса создаются в 101 образовательной организации региона. Каждая школа-участница проекта приобретёт по 30 ноутбуков, которыми дети смогут пользоваться на уроках и в рамках дополнительного образования, а также в случае, если образовательная организация перейдёт на дистанционную форму обучения.- В марте, когда все мы ушли на самоизоляцию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Владимирская область оказалась более готовой к дистанционному формату обучения, чем другие регионы. У нас уже была электронная платформа, были «пилоты». В считанные дни удалось наладить качественный учебный процесс. Сегодня каждая школа формирует свою цифровую образовательную среду, а мы продолжаем укреплять региональную платформу. Мы рассчитываем, что школы будут работать в очном формате, но понимаем, что должны быть готовы и к другому сценарию», – подчеркнула Ольга Беляева.Она также сообщила, чтоСправочноСистема электронного и дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО ВО) https://эдо.образование33.рф создана на защищённых и аттестованных серверах Регионального центра обработки данных системы образования с обеспечением всех требований законодательства по защите персональных данных пользователей системы. Таким образом, во Владимирской области обеспечены условия для организации безопасного, бесплатного, качественного образования в дистанционной форме.