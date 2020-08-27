Злоумышленники, представляясь сотрудниками газоснабжающей организации, путем обмана и злоупотреблением доверием проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования...

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Республики Башкортостан и Краснодарского края пресечена деятельность лжегазовщиков, подозреваемых в мошенничестве.По имеющейся информации, злоумышленники, представляясь сотрудниками газоснабжающей организации, путем обмана и злоупотреблением доверием проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования. В ходе осмотра сообщали о необходимости установки датчиков загазованности и предлагали их приобрести. Получив оплату, фигуранты скрывались.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их.Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В офисном помещении, а также по местам жительства подозреваемых, обнаружены и изъяты печати, удостоверения сотрудников газовой службы, финансовая документация и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девятнадцати – подписка о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование незаконной деятельности подозреваемых», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк