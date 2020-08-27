Он состоится 30-31 августа на площадке главного туристического комплекса города.

В Суздале вновь пройдет фестиваль Дениса Мацуева и Фонда "Новые имена". Он состоится 30-31 августа на площадке главного туристического комплекса города.Много лет подряд фестиваль объединяет юных поэтов, музыкантов и художников. Символичное название "Alma Mater" говорит само за себя. Это творческий подарок древнему Суздалю, который в 2024 году отметит своё тысячелетие. Идея фестиваля вынашивалась несколько лет. В этом году в программе два выступления: открытие и масштабный гала-концерт