Данная обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации и должна исполняться депутатами ежегодно до 1 апреля.

В рамках проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции Собинской прокуратурой установлено, что одним из депутатов Совета народных депутатов муниципального образования города Собинки не исполнена обязанность предоставить губернатору Владимирской области сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.Данная обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации и должна исполняться депутатами ежегодно до 1 апреля.Несмотря на то, что в этом году в связи с пандемией COVID-19 срок предоставления сведений законом Владимирской области продлен до 1 августа 2020 года, одним из депутатов городского совета в отсутствие уважительных причин соответствующие справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не представлены.Нарушение подобного рода, наряду с иными коррупционными проступками, влечет освобождение депутата от должности в связи с утратой доверия.По результатам рассмотрения представления Собинской прокуратуры на заседании Совета народных депутатов города Собинки принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата шестого созыва П.А.Кононенко в связи с утратой доверия, сообщает областная прокуратура.