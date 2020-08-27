Детей из отдаленных микрорайонов Владимира теперь будет возить в школу специальный автобус. На заключительном заседании Владимирского горсовета XXVII созыва депутаты проголосовали за

Детей из отдаленных микрорайонов Владимира теперь будет возить в школу специальный автобус. На заключительном заседании Владимирского горсовета XXVII созыва депутаты проголосовали за выделение денег на покупку автобуса для школьников. Приобрести транспортно средство предложила администрация города в ответ на обращения жителей из микрорайонов Оборино, Спасское, Мосино. Сейчас на этих территориях живут более 100 детей, многие из