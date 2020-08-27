Эта величина используется при определении права на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет.

Во Владимирской области подросла величина среднедушевых денежных доходов населения. Во втором квартале 2020 года она составила 25033 рубля, а за 1 квартал текущего года – 23679 рублей. Эти данные — не просто статистика, они используются при определении права на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет.Выплату можно получить независимо от наличия права на иные виды государственных пособий и выплат, установленных федеральными и областными законами.Она устанавливается одному из родителей на каждого рождённого или усыновлённого третьего или последующего ребёнка, который живет вместе с ним до трёх лет.В этом году ежемесячную денежную выплату на третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет в размере 9246 рублей получили более 7,5 тыс. семей Владимирской области.Если родители обращаются в течение первого полугодия со дня рождения ребёнка, выплата назначается со дня рождения. Затем – с первого числа месяца, в котором подано заявление.При установлении права на выплату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью этого ребёнка.Заявление следует подавать в учреждение социальной защиты населения по месту проживания граждан с приложением следующих документов:– копии паспорта и свидетельств о рождении детей;– справка, подтверждающая совместное проживание во Владимирской области ребёнка с родителем (заявителем), выданная организацией, уполномоченной на её выдачу;– справки о доходах членов семьи.