За взятки Алфии Мокшиной дали 3 года условно и на 3 года лишили права занимать управляющие должности.

За взятки Алфии Мокшиной дали 3 года условно и на года лишили права занимать управляющие должности.При том, что виновной экс-начальница Росгвардии по Владимирской области себя так и не признала.Слушание этого , проходило в Октябрьском суде города Владимира. В обвинительном заключении ей по 5 разным эпизодам ей грозило 6 лет колонии.О всех подробностях судного дня мы расскажем в ближайших выпусках "Вестей" на канале "Россия 1" и на нашем сайте.