23 августа президент Белоруссии сумел удивить даже тех, кто привык к его одиозной риторике. Лукашенко предстал перед мировым сообществом неуравновешенным человеком, считает эксперт.

23 августа президент Белоруссии сумел удивить даже тех, кто привык к его одиозной риторике. Лукашенко предстал перед мировым сообществом неуравновешенным человеком, считает эксперт.Жители Белоруссии никогда не испытывали иллюзий касательно президента страны. Однако 23 августа политик показал, что он готов намертво ухватиться за власть и даже лично обороняться от протестующих с помощью огнестрельного оружия.Член политсовета ОГП Лев Марголин заявил, что эффект от своеобразного перфоманса Батьки был сугубо отрицательным. Эксперт убежден, что Лукашенко предстал в глазах мирового сообщества неуравновешенным человеком.Марголин уверен, что Лукашенко и сам пожалел о своем поступке. По мнению журналиста, именно по этой причине Батька резко изменил свое поведение и стал придерживаться образа крепкого хозяйственника.Кроме того, Марголин объяснил, почему в Кремле предпочли не комментировать ситуацию. Эксперт считает, что российские власти не хотели выставлять Лукашенко на посмешище.При этом поддержать Батьку в Кремле тоже не могли. В эпоху информационных технологий весь мир видит, что протестующие представляют собой адекватных и доброжелательных людей, против которых нельзя применять насилие.