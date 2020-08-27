Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как защитить данные банковских карт при оплате услуг в интернете. В Сети сервисы зачастую требуют ввода различной информации, ..

Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как защитить данные банковских карт при оплате услуг в интернете. В Сети сервисы зачастую требуют ввода различной информации, которая может "утечь" не в те руки.Курчкин рекомендует любителям онлайн-покупок завести виртуальную банковскую карту, на которую, при необходимости, можно переводить деньги с основной. Кроме того, специалист советует хранить основные сбережения на накопительном счете в банке. С него также легко снимать деньги, переводя их на основной счет, пишет