Не только поставляют свет и тепло, но также обустраивают дворы. Компания «Т Плюс» устанавливает в областной столице новые детские городки. ( ул. Балакирева ) Один из них появилась на улице

Не только поставляют свет и тепло, но также обустраивают дворы. Компания «Т Плюс» устанавливает в областной столице новые детские городки. ( ул. Балакирева ) Один из них появилась на улице Балакирева. Качели, горка, карусель и песочница, настоящий замок с башнями и веревочными лестницами – местные жители в восторге. Клавдия Лопатина, местная жительница: Я считаю, что