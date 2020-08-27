Готовы ли образовательные учреждения областного центра к 1 сентября? Губернатор решил проверить лично. Первая точка — экономико-технологический колледж, что на Балакирева. Директор

Готовы ли образовательные учреждения областного центра к 1 сентября? Губернатор решил проверить лично. Первая точка — экономико-технологический колледж, что на Балакирева. Директор уверяет, что всё готово. Чтобы предотвратить заражение учеников коронавирусом -в колледже даже скорректировали расписание. Из 20 имеющихся групп -в здании одновременно теперь будут находиться только 6-ть. Также на входе в колледж поставили специальную