Президент Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала Россия 24 Сергею Брилеву. Глава государства высказался об актуальных проблемах нашей страны и всего мира. Подробности беседы – в нашем материале.

Президент Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 24" Сергею Брилеву. Глава государства высказался об актуальных проблемах нашей страны и всего мира. Подробности беседы – в нашем материале.Информация об интервью Путина появилась внезапно. О том, что беседу президента России с журналистом покажут в эфире телеканала "Россия 24", стало известно всего за несколько часов до трансляции.Разговор, который , занял всего 23 минуты. За это время Путин успел ответить на несколько вопросов о ключевых мировых проблемах.Первой темой беседы стала пандемия коронавируса. Глава государства выразил надежду, что наша страна уже прошла пик заболеваемости. По его словам, если новых вспышек не будет, России удастся выйти из кризиса с очень низким уровнем смертности по сравнению с другими государствами.Высказался Путин и о вакцине. Президент заверил, что препарат прошел все стадии испытаний перед регистрацией и безопасен для здоровья.Упомянул он и о здоровье своей дочери, которая вызвалась добровольцем на этапе тестирования вакцины. Путин уточнил, что ее организм уже выработал антитела к COVID-19.Ответил российский лидер и на вопрос о влиянии пандемии на мировую экономику. Он считает, что и здесь России удалось справиться лучше, чем многим другим странам. В США ожидают падения на почти на 10%, в Европе – около 15%, а у нас – только 5-6%.Также Брилев узнал, . Путин заявил, что конфликт должен быть разрешен мирным путем в рамках действующей Конституции. При этом Москва будет готова помочь Минску в подавлении протестов с помощью полицейского резерва."Он будет использован, если экстремистские элементы перейдут к открытому разбою. Сейчас необходимости использовать их нет", – уточнил глава государства.Журналист спросил Путина и о задержании россиян на территории Белоруссии перед выборами. Политик уверен, что весь этот конфликт – .