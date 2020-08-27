Американская певица Кэти Перри впервые стала мамой. Знаменитость подарила наследницу своему возлюбленному – актеру Орландо Блуму. Радостное известие появилось в социальной сети ..

Американская певица Кэти Перри впервые стала мамой. Знаменитость подарила наследницу своему возлюбленному – актеру Орландо Блуму.Радостное известие появилось в социальной сети "Инстаграм". В личном микроблоге артистка разместила фотографию, на которой она держит малышку за руку."Добро пожаловать в этот мир, Дейзи Блум", – озаглавила трогательный кадр певица.Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум познакомились в январе 2016 года на церемонии "Золотой глобус". Спустя три года знаменитости объявили о помолвке. Свадьба должна была состояться этим летом, но была перенесена из-за пандемии, уточняет телеканал "".