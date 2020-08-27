80-летняя женщина провела в подземелье 2 дня

На своей странице поделился со своими подписчиками недавним случаем, произошедшим в Коврове. Спасателям пришлось вызволять из погреба 80-летнюю бабушку. Случай, казалось бы, не экстраординарный, если бы не одно но: старушке пришлось просидеть в подземелье 2 дня, пока ее не хватились. Женщину благополучно извлекли из заточения и передали бригаде скорой помощи.В связи с этим спасатель вспомнил о еще одном случае вопиющего равнодушия, с которым ему пришлось столкнуться около двух лет назад. Пенсионер неудачно упал дома. Упал так, что его придавило шкафом. Самостоятельно мужчина выбраться не мог. Он кричал и звал на помощь 2 дня, до тех пор, пока кричать уже не осталось сил. И только тогда соседи, слышавшие крики все это время, забеспокоились."Он два дня кричал и звал на помощь, а сегодня перестал, поэтому мы и решили вас вызвать,"– сказали они прибывшему отряду. Мужчину, конечно, освободили, только рука, придавленная шкафом уже вся посинела и покрылась волдырями.Ковровский спасатель призывает не быть безразличными к происходящему вокруг. Равнодушие иногда может стоить жизни.Фото страницы Вконтакте "Заметки спасателя"