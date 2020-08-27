Президент Александр Лукашенко заявил о попытке вмешательства Польши в ситуацию в Белоруссии. По его словам, лидер соседнего государства намерен присоединить Гродненскую область. Об этом ..

Президент Александр Лукашенко заявил о попытке вмешательства Польши в ситуацию в Белоруссии. По его словам, лидер соседнего государства намерен присоединить Гродненскую область."Об этом уже в открытую говорят, они спят и видят", – цитирует Лукашенко агентство БелТА. Президент уточнил, что руководству Польши не удастся реализовать свои планы.Как сообщает , на северо-запад Белоруссии были переброшены военные части. Чтобы стабилизировать обстановку, Минску приходится тратить большие деньги, добавил Лукашенко.