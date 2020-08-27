IX Международный инновационный форум rAsia Baikal 2020 приняла иркутская земля 27 августа. В его рамках мировые лидеры отрасли рассказали о последних инновациях в экономике, а также поделились опытом с начинающими предпринимателями.

IX Международный инновационный форумrAsia Baikal 2020 приняла иркутская земля 27 августа. В его рамках мировые лидеры отрасли рассказалио последних инновациях в экономике, а также поделились опытом с начинающимипредпринимателями.Российские и международные специалисты встретились наоффлайн и онлайн-площадке, чтобы осудить насущные вопросы в условиях пандемиикоронавируса. Спикерами стали 13 экспертов из России и других стран, а такжевласти региона-хозяина форума, представители инвестиционных фондов,руководители корпораций, лидеры IT-сектора, эксперты по туризму и спорту,стартаперы и венчурные инвесторы.Ситуация с коронавирусом повлияла наэкономику всего мира, в том числе в Иркутской области. Многие отрасли до сихпор перестраиваются и пытаются найти выходы из кризиса."Мы ждем от этого форума поддержки нашей работы, новых цифровых решений, которые готовы внедрять у себя на Иркутской земле", – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.Визионер,инвестор, композитор и главный организатор мероприятия Александр Шульгинзаявил, что целью rAsia Baikal 2020 является "цифровизация всего и трансформация". По его словам, на повесткедня – последние инновации, обсуждение возможностей длясотрудничества, истории успеха и демонстрация того, как инновационныетехнологии могут изменить мир и поддержать развитие глобальных экономик России,Азии и Запада."Мы прошли кризис лучше, чем ожидали. Его первую стадию. Однако мы не знаем, что будет дальше. Недооценка будущих изменений приведет к стратегическим ошибкам", – высказался сооснователь международной платежной системы QIWI Борис Ким.В этом году основными темами форума стали: инвестиционная привлекательностьрегиона, цифровая экономика, транспорт и логистика, городская среда,дата-центры, энергетика, блокчейн, киберспорт и туризм. Специалисты обсудили, каквыбрать профессию и верные сектора для старта бизнеса, как изучить конкурентнуюсреду и провести трансформацию своей деятельности, какие расходы срезать и начем сосредоточится.Создатель и генеральный директорITSumma Евгений Потапов отметил, что цифровая трансформация бизнеса путем принятия цифровых технологий, которая неизбежно приводит к пересмотру бизнес-стратегии, целей, моделей, операций, продуктов и маркетингового подхода. По его словам, она призвана ускорить продажи и рост бизнеса."Побеждает тот, кто жаден до победы. Мы изначально придумалидатчик стабилизации для игровых консолей. В итоге мы сделали для американской "военки" навигационные решения для симуляции боя. Это придумала для США российская компания!Вывод: нет одного места, типа Кремниевой долины – мир глобален и стал цифровым",основатель технологической компанииInnalabs Inc.Дмитрий Симоненко.