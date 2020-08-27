IX Международный инновационный форум
rAsia Baikal 2020 приняла иркутская земля 27 августа. В его рамках мировые лидеры отрасли рассказали
о последних инновациях в экономике, а также поделились опытом с начинающими
предпринимателями.
IX Международный инновационный форум
rAsia Baikal 2020 приняла иркутская земля 27 августа. В его рамках мировые лидеры отрасли рассказали
о последних инновациях в экономике, а также поделились опытом с начинающими
предпринимателями.
Российские и международные специалисты встретились на
оффлайн и онлайн-площадке, чтобы осудить насущные вопросы в условиях пандемии
коронавируса. Спикерами стали 13 экспертов из России и других стран, а также
власти региона-хозяина форума, представители инвестиционных фондов,
руководители корпораций, лидеры IT-сектора, эксперты по туризму и спорту,
стартаперы и венчурные инвесторы.
Ситуация с коронавирусом повлияла на
экономику всего мира, в том числе в Иркутской области. Многие отрасли до сих
пор перестраиваются и пытаются найти выходы из кризиса.
"Мы ждем от этого форума поддержки нашей работы, новых цифровых решений, которые готовы внедрять у себя на Иркутской земле", – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Визионер,
инвестор, композитор и главный организатор мероприятия Александр Шульгин
заявил, что целью rAsia Baikal 2020 является "цифровизация всего и трансформация". По его словам, на повестке
дня – последние инновации, обсуждение возможностей для
сотрудничества, истории успеха и демонстрация того, как инновационные
технологии могут изменить мир и поддержать развитие глобальных экономик России,
Азии и Запада.
"Мы прошли кризис лучше, чем ожидали. Его первую стадию. Однако мы не знаем, что будет дальше. Недооценка будущих изменений приведет к стратегическим ошибкам", – высказался сооснователь международной платежной системы QIWI Борис Ким.
В этом году основными темами форума стали: инвестиционная привлекательность
региона, цифровая экономика, транспорт и логистика, городская среда,
дата-центры, энергетика, блокчейн, киберспорт и туризм. Специалисты обсудили, как
выбрать профессию и верные сектора для старта бизнеса, как изучить конкурентную
среду и провести трансформацию своей деятельности, какие расходы срезать и на
чем сосредоточится.
Создатель и генеральный директор
ITSumma Евгений Потапов отметил, что цифровая трансформация бизнеса путем принятия цифровых технологий, которая неизбежно приводит к пересмотру бизнес-стратегии, целей, моделей, операций, продуктов и маркетингового подхода. По его словам, она призвана ускорить продажи и рост бизнеса.
"Побеждает тот, кто жаден до победы. Мы изначально придумали
датчик стабилизации для игровых консолей. В итоге мы сделали для американской "военки" навигационные решения для симуляции боя. Это придумала для США российская компания!
Вывод: нет одного места, типа Кремниевой долины – мир глобален и стал цифровым",
–
основатель технологической компании
Innalabs Inc.
Дмитрий Симоненко.