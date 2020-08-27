Это уже 4-я версия экспозиции в музее Хрусталя.

Обновление в Музее Хрусталя оценили Алиса Аксенова и ее бывший заместитель Алмасарида Тенеткина. Почетные гости отметили современное исполнение экспозиции при следовании традициям, которые были заложены в 1974 году. Тогда была открыта первая версия выставки хрусталя. Главное, в новом музейном пространстве удалось достичь единства мнений авторов, художников и искусствоведов.Алиса Аксенова, Почетный Президент ВСМЗ, Герой Труда РФ: "Прогресс. Но не все музеи могут идти в ногу с прогрессом. Конечно, деньги огромные, конечно, это по плечу только такому заслуженному гиганту и энергичному руководителю. Вы знаете, я просто счастлива. Я узнаю вещи, купленные мною в далекие 70-80 годы."Это уже 4-я версия экспозиции в музее Хрусталя. Коллекция - а в ней уже более 400 предметов как дореволюционного, так и современного художественного стекла, рассказывает об истории стекольного производства на Владимирской земле.