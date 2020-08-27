Финальный концерт Музыкальной экспедиции-2020 стал подарком врачам и учёным - борцам с новой коронавирусной инфекцией

26 августа VII фестиваль «Музыкальная экспедиция» завершает свое путешествие по Владимирской области. Из-за пандемии нового коронавируса он прошел в новых условиях, и финальный концерт не стал исключением. Он состоялся в научно-производственном биотехнологическом центре «Генериум» в посёлке Вольгинский Петушинского района.Напомним, что «Музыкальная экспедиция» приезжает во Владимирскую область с 2014 года.В 2020 году 22 августа фестиваль открылся в Патриарших садах города Владимира, выступления прошли в Дюкинских карьерах в Судогодском районе, в Юрьев-Польском архитектурном и историко-художественном музее и музее купечества «Дом Ершова (Сапожникова)» в Гороховце.Выступление в «Генериум» стал символическим приношением и поклоном от музыкантов всем тем, кто боролся и борется с коронавирусом. Биотехнологический центр занимается разработкой лекарственных препаратов. В разгар пандемии его сотрудники наряду с врачами оказались на передовой борьбы с COVID-19. Наши учёные разработали экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию, который даёт результат в течение 10 минут.- Надеемся, что сегодняшний вечер для всех, кто борется с вирусом, станет праздником, глотком свежего воздуха и приятным, радостным событием, – рассказала о миссии финального концерта «Музыкальной экспедиции» директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.Перед сотрудниками и гостями «Генериума» в сопровождении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина выступили виолончелист Борис Андрианов, флейтист Максим Рубцов, скрипач Никита Борисоглебский, пианист Пётр Лаул, трубач Сергей Трусов. Слушателей очаровала арфистка Софья Кипрская, которая приехала в нашу область впервые. Исполнительница впервые во Владимирской области, которой она очарована, несмотря на холодную и ветреную погоду, пришедшуюся на время завершающего выступления.Ве участники концерта прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию, которую провели сотрудники «Генериума».Фестиваль-путешественник проводится при поддержке Министерства культуры России, администрации Владимирской области, регионального Департамента культуры и ФГБУК «Росконцерт».