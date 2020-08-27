"Музыкальная экспедиция" дала заключительный концерт в честь медицинских и научных работников, которые продолжают бороться с коронавирусом.

"Музыкальная экспедиция" дала заключительный концерт в честь медицинских и научных работников, которые продолжают бороться с коронавирусом.Финальный аккорд седьмого фестиваля "Музыкальная экспедиция" прозвучал на территории современного биотехнологического центра. Выбор места не случайный. В разгар пандемии сотрудники "Генериума" оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Этот концерт - благодарность всем медицинским и научным сотрудникам Владимирской области.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области:- Невозможно было выпустить из виду главную, сложную тему года - коронавирусную инфекцию. И нам очень хотелось, чтобы один из концертов стал символическим приношением и поклоном от музыкантов всем тем, кто был на передовой в медицине. Причем сейчас я в широком смысле говорю о медицине, это и научно-исследовательский сектор медицины и, конечно, люди, которые работали в больницах.Музыкальный марафон во Владимирской области проходит же в седьмой раз, но в этом году коронавирусные ограничения внесли свои коррективы. Музыканты, как и слушатели, находились на безопасном расстоянии друг от друга. "Музыкальная экспедиция" в этот раз собрала не так много гостей, как обычно - капризы пандемии. Но, по признанию самих музыкантов, после долгого затворничества этот проект стал для них по-настоящему долгожданным.Концерты в последние дни лета подарили много эмоций и слушателям - они соскучились и по музыкальному марафону, и по светским беседам.Ольга Скибина, слушатель:- Это чувство лета, это чувство единения со своими друзьями. Это повод с ними встретиться и обсудить. Это просто релакс для мозга, для души.По словам Артема Маркина, главного дирижера губернаторского симфонического оркестра, пандемия, несмотря на все ее минусы, была важным временем для музыкантов - чтобы по-другому посмотреть на когда-то привычные вещи, которые вдруг стали недоступными.Артём Маркин, художественный руководитель и дирижёр Владимирского Губернаторского симфонического оркестра:- Всегда очень важно в какой-то момент остановиться и углубиться в себя, углубиться в творчество, подумать. Потому что часто наша работа она строиться по принципу конвейера и идет программа за программой, фестиваль за фестивалем. И нужны такие моменты, в которые нужно остановиться и переосмыслить то, что было.Организаторам удалось подготовить фестиваль буквально за месяц. Его открытие состоялось 21 августа в Патриаршем саду во Владимире. Затем проект перемещался по самым интересным местам - следующей точкой на карте "Музыкальной экспедиции" стали Дюкинские карьеры. А 23 августа слушатели смогли насладиться камерной музыкой на фоне историко-архитектурного ансамбля в Юрьев-Польском. Предпоследний концерт состоялся в Гороховце у Дома Ершова. Возрождающиеся встречи проходили под открытым небом - чтобы собрать как можно больше слушателей.- Сегодня программа заключительного концерта также была необычной - от "Сибирской рапсодии" до "Розовой пантеры". А главное, участники "Музыкальной экспедиции" пообещали вернуться на следующий год - они надеются, что их следующее путешествие будет проходить уже без каких-либо ограничений.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".