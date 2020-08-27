Во Владимире на площади Ленина столкнулись УАЗ и скорая. ДТП произошло в первой половине дня. Как сообщают очевидцы, автомобиль скорой выезжал с промышленного проезда с включенным

Во Владимире на площади Ленина столкнулись УАЗ и скорая. ДТП произошло в первой половине дня. Как сообщают очевидцы, автомобиль скорой выезжал с промышленного проезда с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, когда в него врезался УАЗ: Скорая с сигналом и моргалками тихо выезжала с промышленного проезда. Ударил так, что она чуть не перевернулась. Как сообщают в