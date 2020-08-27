Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых на 26-е и 27-е августа

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых на 26-е и 27-е августаПо данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа 26-го августа с сохранением в первой половине ночи 27-го августа на северо-западе области ожидается выпадение сильного дождя.Такие погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ, нарушением в работе водоотводящих систем, как следствие – существуют риски подтопления пониженных участков местности.Гражданам на период неблагоприятных погодных явлений рекомендовано не выходить на улицу. В случае возникновения происшествия и (или высокой вероятности его возникновения), звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.