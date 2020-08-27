Сотрудники отдела экономической безопасности округа Муром выявили факт хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.
Сотрудники отдела экономической безопасности округа Муром выявили факт хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.
Этим промышлял 50-летний муромлянин. Из его двух грузовых автомобилеймоперативники изъяли более 4000 литров спирта на сумму более 165 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что приобрел продукцию у неустановленного лица на автодороге Касимов – Муром – Нижний Новгород. Спирт он планировал использовать в личных целях. Против него возбуждено уголовное дело, что может означать максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.