Сотрудники отдела экономической безопасности округа Муром выявили факт хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Сотрудники отдела экономической безопасности округа Муром выявили факт хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.Этим промышлял 50-летний муромлянин. Из его двух грузовых автомобилеймоперативники изъяли более 4000 литров спирта на сумму более 165 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что приобрел продукцию у неустановленного лица на автодороге Касимов – Муром – Нижний Новгород. Спирт он планировал использовать в личных целях. Против него возбуждено уголовное дело, что может означать максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.