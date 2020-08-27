Позитивные изменения оценят не только ученики и родители, но и все жители микрорайона

Во Владимире завершаются работы по ремонту тротуара в районе средней школы №16 на улице Красноармейская. Там, наконец, появится новый асфальт.Александр Безукладнов, директор школы №16: "Подготовительная работа проведена серьезная. Видно снятый старый асфальт, завезенный щебень... Ребенок, родитель должны, конечно, идти по нормальному тротуару, по хорошему асфальту. И радует, что сейчас, действительно, перед первым сентября работы ремонтные идут и будет хороший асфальт".Участок тротуара - 300 метров. По мнению директора школы, позитивные изменения оценят не только ученики и родители, но и все жители микрорайона. К слову, в планах городских властей на следующий год – масштабный ремонт дорог в районе площади Адмирала Лазарева и улицы Красноармейская.Николай Голенкевич, депутат владимирского горсовета: "Сейчас идёт ремонт подходных путей, которые давно требуют замены. Понятно, что это не все ещё. Много, что нужно будет сделать и по территории школы, и на подходных путях, и со стороны улицы Красноармейская, и на подходных путях, со стороны проспекта Строителей и Чайковского, но тем не менее, и такой факт приносит какую-то радость и какое-то удовлетворение".