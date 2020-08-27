Полицейские напоминают, что за неуплату в срок административного штрафа предусмотрена административная ответственность.

Административный штраф – административное наказание имущественного характера, которое выражается во взыскании с нарушителя в доход бюджета определенной суммы денежных средств в рублях.В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Уплата административного штрафа является исключительной обязанностью лица, привлекаемого к административной ответственности.При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, сотрудник органов внутренних дел составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф.Санкция ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.Привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ не освобождает лицо от уплаты наложенного административного штрафа.Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа либо информации, свидетельствующих об уплате административного штрафа, по истечении срока, установленного для оплаты, постановление о наложении административного штрафа направляется судебному приставу-исполнителю для организации принудительного исполнения.Необходимо помнить, что в соответствии с положениями Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель в целях получения с должника денежных средств, подлежащих взысканию по исполнительному документу, вправе применить меры ограничительного и принудительного характера:- вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации;- ограничение на пользование должником специальным правом в виде права управления транспортными средствами;- обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;- обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;- наложение ареста на имущество должника.За 7 месяцев 2020 года по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ» сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне составлено свыше 4,5 тысяч протоколов (без учета протоколов, документированных сотрудниками ГИБДД и подразделений по вопросам миграции).Уважаемые граждане, не забывайте своевременно оплатить штраф!