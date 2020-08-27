В Гусь-Хрустальном районе перекрыли дорогу к водоему. В региональное отделение ОНФ о обратились жители сразу двух деревень - Борзино и Ново-Новляново. На месте свободного прохода к местному водоему вырос двухметровой забор. Люди беспокоятся, что в случае ЧП пожарные машины не смогут набрать воды.

В Гусь-Хрустальном районе перекрыли дорогу к водоему. В региональное отделение ОНФ о обратились жители сразу двух деревень - Борзино и Ново-Новляново. На месте свободного прохода к местному водоему вырос двухметровой забор. Люди беспокоятся, что в случае ЧП пожарные машины не смогут набрать воды.Константин Ефремов, местный житель:- "Нет доступа к реке и нет проезда пожарных машин к реке. Потому что здесь самое твердое дно, чтобы проехала пожарная техника для заправки воды."До появления забора местные жители беспрепятственно купались, рыбачилив местной речке,набирали воду из ключика.Владимирские активисты выяснили : забор огораживает будущую ферму. Здесь намерены выращивать коз. Чтоопять жевызваловопрос:будут ли установлены очистные сооружения? В департаменте природопользованияи природоохранной прокуратуре , куда обратились общественники, нарушений не нашли.Тем не менее, онивместе спредставителями администрации Гусь-Хрустального района намерены добиться нормального прохода к реке. Более того, направят запросы в МЧС с просьбой проверить проездк пожарному водоему, ипрокуратуру - по факту законности выдачи разрешения на строительство забора вблизи реки.Наталья Баранкова, модератор площадки ОНФ "Экология":- Да, действительно мы установили, что небольшой проход, как мы видим, есть. Но он совсем небольшой и неудобен для доступа к реке. Но самое важное о чем хотелось бы сказать, что действительно здесь деревни рядом и нет хорошего пожарного съезда, то есть это очень важно потому что местные жители как раз говорили о том, что было несколько пожаров и была в этом большая проблема. В том, что водозабор для пожарных машин необходим.