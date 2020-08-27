В Гусь-Хрустальном районе перекрыли дорогу к водоему. В региональное отделение ОНФ о обратились жители сразу двух деревень - Борзино и Ново-Новляново. На месте свободного прохода к местному водоему вырос двухметровой забор. Люди беспокоятся, что в случае ЧП пожарные машины не смогут набрать воды.
В Гусь-Хрустальном районе перекрыли дорогу к водоему. В региональное отделение ОНФ о обратились жители сразу двух деревень - Борзино и Ново-Новляново. На месте свободного прохода к местному водоему вырос двухметровой забор. Люди беспокоятся, что в случае ЧП пожарные машины не смогут набрать воды.
Константин Ефремов, местный житель:
- "Нет доступа к реке и нет проезда пожарных машин к реке. Потому что здесь самое твердое дно, чтобы проехала пожарная техника для заправки воды."
До появления забора местные жители беспрепятственно купались, рыбачили
в местной речке,
набирали воду из ключика.
Владимирские активисты выяснили : забор огораживает будущую ферму. Здесь намерены выращивать коз. Что
опять же
вызвало
вопрос:
будут ли установлены очистные сооружения? В департаменте природопользования
и природоохранной прокуратуре , куда обратились общественники
, нарушений не нашли.
Тем не менее, они
вместе с
представителями администрации Гусь-Хрустального района намерены добиться нормального прохода к реке. Более того, направят запросы в МЧС с просьбой проверить проезд
к пожарному водоему, и
прокуратуру - по факту законности выдачи разрешения на строительство забора вблизи реки.
Наталья Баранкова, модератор площадки ОНФ "Экология":
- Да, действительно мы установили, что небольшой проход, как мы видим, есть. Но он совсем небольшой и неудобен для доступа к реке. Но самое важное о чем хотелось бы сказать, что действительно здесь деревни рядом и нет хорошего пожарного съезда, то есть это очень важно потому что местные жители как раз говорили о том, что было несколько пожаров и была в этом большая проблема. В том, что водозабор для пожарных машин необходим.