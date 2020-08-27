В разных районах области полицейские выявили незаконные посевы мака и конопли, изъяли ряд наркотических средств.

По сведениям УМВД России по Владимирской области, на первом этапе межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020» в разных районах области полицейские выявили 6 незаконных посевов мака и конопли на площади 60 кв.м. , обнаружено 492 куста конопли с признаками культивирования.Во Владимире сотрудники ДПС ГИБДД УМВД по г. Владимиру совместно с УНК УМВД по Владимирской области задержали 39-летний мужчина. При себе у задержанного, а также в квартире, где он проживает, полицейские обнаружили и изъяли более 230 граммов марихуаны, а на приусадебном участке в Камешковском районе – 377 кустов коноплиВ результате операции уничтожено 18 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, которые занимали площадь 4010 кв.м. В частности, Суздальском районе после получения предписания полиции собственник одного из земельных участков, площадью около 1000 кв. м., организовал уничтожение растений.Всего за время операции полицейскими из незаконного оборота изъято более 1,7 кг. наркотических средств растительного происхождения, из которых 375 – маковая солома, а также свыше 3,8 кг. частей конопли.