По словам заявителя, на Озерковской набережной на него напали неизвестные и, угрожая предметом, схожим с ножом, похитили его мобильный телефон и золотую цепочку...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбое и краже с банковской карты.В полицию с заявлением обратился 22-летний москвич. Молодой человек сообщил, что на Озерковской набережной на него напали неизвестные и, угрожая предметом, схожим с ножом, похитили его мобильный телефон и золотую цепочку, после чего скрылись. Материальный ущерб составил более 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Краснопрудной и Люблинской улицах задержали подозреваемых – 22-летнего и 18-летнего молодых людей. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Также полицейскими установлена причастность задержанных к иному противоправному деянию. Воспользовавшись мобильным приложением банка, установленном на похищенном телефоне, злоумышленники перевели на банковскую карту своего знакомого денежные средства потерпевшего в размере 7 тысяч рублей.По данным фактам следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ «Разбой», 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60