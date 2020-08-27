Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева дала российским семьям рекомендации о том, как психологически и физически подготовить детей к школе. Врач отметила, что из-за пандемии ..

Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева дала российским семьям рекомендации о том, как психологически и физически подготовить детей к школе. Врач отметила, что из-за пандемии коронавируса дети долго отдыхали и отвыкли от учебы, поэтому не стоит прибегать к принуждению и давлению.По мнению Одинаевой, прежде всего следует помочь ребенку наладить режим дня. В течение недели следует заводить будильник на пол часа или час раньше обычного, пока ребенку не привыкнет вставать к нужному времени и это не будет для его организма стрессом. Кроме того, следует покупать все необходимое для учебы вместе с ребенком – так он лучше настроится на предстоящее обучение, сообщает "".