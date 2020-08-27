Девочку, которую подкинули в кусты к владимирскому роддому, удочерила семейная пара из областного центра.

Новорожденная девочка, которую нашли у владимирского роддома, обрела семью. Малышку удочерили семейная пара из Владимира.Драма получила счастливую развязку, и уже шутить, что ребенка на этот раз нашли не в капусте, а в кустах. Теплым летним вечером новорожденную случайно заметили прохожие. Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина подходит к роддому с красной переноской. Удалось установить, что девочка провела в одиночестве около двух часов. Полиция едет поиски гражданина, который оставил ее в кустах.Ребенка сразу аправили в Областную детскую больницу, провели необходимые обследования, обеспечили надлежащий уход.Теперь о девочке заботятся новообретенные родители. Ее не взяли в приемную семью, а удочерили. Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Геннадий Прохорычев отметил, что девочка полностью здорова, и напомнил, что . Также он отметил, что во Владимирской области в очереди на усыновление около 400 человек.