Забрав денежные средства, злоумышленница скрылась и в дальнейшем не предпринимала никаких действий для погашения кредита...

Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по Пресненскому району задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одного из банков, расположенных в центре Москвы. Он сообщил, что неизвестная женщина обратилась в банк для оформления потребительского кредита и предоставила заведомо ложные сведения относительно своего постоянного места работы, тем самым введя в заблуждение сотрудника банка, который оформил кредит на имя злоумышленницы сроком на 5 лет и предоставил женщине денежные средства в размере более 550 тысяч рублей. Забрав денежные средства, злоумышленница скрылась и в дальнейшем не предпринимала никаких действий для погашения кредита.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя жительница Подмосковья. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60