Полицейские вместе с представителями общественности посетили малообеспеченные семьи, проживающих на территории Нижегородского района столицы...

Сотрудники полиции и общественники УВД на Московском метрополитене присоединились к ежегодной благотворительной акции МВД России «Помоги пойти учиться».По ежегодной традиции, в преддверии 1 сентября МВД России проводит благотворительную акцию «Помоги пойти учиться», направленную на оказание помощи семьям, которые по различным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Чтобы подготовка к школе стала для родителей и юных московских школьников не только ответственным, но и радостным и долгожданным событием, сотрудники полиции московского метрополитена и общественники уже не первый год оказывают адресную помощь в сборе необходимых канцелярских принадлежностей для полноценного учебного процесса.В рамках акции полицейские вместе с представителями общественности и комиссии по делам несовершеннолетних посетили малообеспеченные семьи, проживающие на территории Нижегородского района столицы. В каждой из семей будущие школьники и их родители были рады встрече с полицейскими и с удовольствием делились своими планами и увлечениями. 11-летняя Нина Рожкова идет в 3-й класс, но уже с уверенностью говорит о выбранной профессии – девочка очень любит животных и в будущем мечтает стать ветеринаром. А в многодетной семье Ермаковых для 7-летнего Максима в этом году прозвучит его первый учебный звонок и впервые откроется мир знаний. Его мама Виктория от всей души поблагодарила гостей за маленький праздник, отметив, что только добрыми и положительными эмоциями мальчику запомнится начало учебных лет.Начальник отделения ПДН УВД на ММ подполковник полиции Юлия Макарова и член Общественного совета Виталий Мусиенко поздравили школьников с наступающим Днем знаний, пожелали им отличных оценок, увлекательной и интересной учебы и вручили подарки – красивые яркие рюкзаки с набором необходимых канцелярских принадлежностей и, конечно, сладостями. Отдельным памятным подарком для каждой семьи стала книга о полицейском Дяде Степе. И хотя ребята признались, что уже знакомы с прославленным героем, обещали, что сохранят книгу как памятный подарок о настоящих добрых сотрудниках полиции.Правоохранители также напомнили ребятам и их родителям о соблюдении правил безопасности как в столичном метро, так и вне его, призвали их быть внимательными и аккуратными. В свою очередь, семьи поблагодарили полицейских и общественников за активное участие в жизни их детей, за то, что всегда помогают и не забывают о них.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18