Россия сдержанно высказывается о политическом кризисе в Белоруссии. Кремль называет происходящее внутренними делами государства и просит западных лидеров не вмешиваться. Какой на самом деле позиции придерживается президент Владимир Путин, рассказал директор института Политическая сфера Андрей Казакевич.

Россия сдержанно высказывается о политическом кризисе в Белоруссии. Кремль называет происходящее внутренними делами государства и просит западных лидеров не вмешиваться. Какой на самом деле позиции придерживается президент Владимир Путин, рассказал директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.Как отметил политолог, с начала протестов поддержка Александра Лукашенко со стороны российского президента была осторожной. Владимир Путин поздравил коллегу с победой на выборах главы Белоруссии, но это было формальным жестом.По мнению Казакевича, на самом деле российскому лидеру невыгодно помогать Лукашенко. Белорусский президент является слабым политиком. У него нет легитимности ни внутри страны, ни на международной арене, сообщает газета "Белорусы и рынок".Лукашенко сейчас находится в непростом положении. Весь год Кремль не сделал ему ни одной скидки на газ и нефть. Это связано с тем, что у лидера Белоруссии нет козырей. "Логичнее просто дожать его и поставить в еще более сложную ситуацию", – сказал эксперт.16 Авг 2020 в 7:55 PDTКремль собирается занять выжидательную позицию и будет следить за тем, как развивается конфликт в Белоруссии, добавил Казакевич. Если останется у власти, то его заставят пойти на уступки.Если же кризис усугубится, то, скорее всего, Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты придут к некоему консенсусу. "И в этой ситуации позиции Владимира Путина будут сильные", – подчеркнул глава института "Политическая сфера".