В период пандемии туристическая отрасль вошла в число наиболее пострадавших и теперь ее ждёт длительное восстановление.

«Оценивая сокращение турпотока во Владимирскую область с момента снятия ограничений к аналогичному периоду прошлого года, можно говорить о падении спроса на 30 процентов и более. Восстановление туристической отрасли произойдёт не ранее, чем в 2021 году», – отметил исполняющего обязанности председателя комитета по туризмуна пресс-конференции 26 августа Алексей Цыганов.В период пандемии туристическая отрасль вошла в число наиболее пострадавших и теперь ее ждёт длительное восстановление.Как отметил руководитель ведомства, во Владимирской области хорошо развит гостиничный фонд. Согласно статистическим данным Росстата, коечный фонд региона, способный размещать туристов, составляет около 20 тысяч мест. Потенциально, при полной загрузке область может принять до 7 млн туристов в год. Сейчас комитет готовит изменения в госпрограмму «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016 – 2022 годы», чтобы уделить больше внимания продвижению региона как на территории РФ, так и за рубежом.