Сегодня Октябрьский суд Владимира признал Алфию Мокшину виновной во взятках.
Сегодня Октябрьский суд Владимира признал Алфию Мокшину виновной во взятках. Ранее судьи уже заслушали последнее слово бывшей начальницы владимирской Росгвардии – оно заняло чуть более 20 минут. В нем Мокшина заявила, цитата «даже в целях получения каких бы то ни было преференций и индульгенций, я не могу признать себя виновной в том, чего я не совершала».
Александр Аверин, адвокат Мокшиной:
- По нашему убеждению вот та топорная работа, которая была совершена на стадии предварительного следствия, на стадии оперативной деятельности до следствия
и на следствии , она в не должна в итоге заканчиваться обвинительным приговором. Там практически все доказательства которые собраны - они должны быть не допустимы с точки зрения процессуального права.
Напомним, по версии следствия в 2018 году Мокшина
потребовала от подчиненных
денег , якобы для успешного прохождения ревизорских проверок.
Но на на деле деньги присвоила.
Речь идет о пятидесяти тысячах рублей. В обвинительном заключении по 5ти разным эпизодам Альфию Мокшину приговорили к трём годам
лишению свободы условно. Также в течение трех лет она не сможет
определенные
должности. По словам адвоката, он
будет настаивать на повторном слушании дела.
Татьяна Мельникова, старший помощник прокурора г. Владимира:
- Доказательства, представленные стороной обвинения признаны достоверными доказательствами. Вопрос о законности принятого решения и
необходимости его обжалования будет решен после тщательного изучения приговора.