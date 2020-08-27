Сегодня Октябрьский суд Владимира признал Алфию Мокшину виновной во взятках.

Сегодня Октябрьский суд Владимира признал Алфию Мокшину виновной во взятках. Ранее судьи уже заслушали последнее слово бывшей начальницы владимирской Росгвардии – оно заняло чуть более 20 минут. В нем Мокшина заявила, цитата «даже в целях получения каких бы то ни было преференций и индульгенций, я не могу признать себя виновной в том, чего я не совершала».Александр Аверин, адвокат Мокшиной:- По нашему убеждению вот та топорная работа, которая была совершена на стадии предварительного следствия, на стадии оперативной деятельности до следствияи на следствии , она в не должна в итоге заканчиваться обвинительным приговором. Там практически все доказательства которые собраны - они должны быть не допустимы с точки зрения процессуального права.Напомним, по версии следствия в 2018 году Мокшинапотребовала от подчиненныхденег , якобы для успешного прохождения ревизорских проверок.Но на на деле деньги присвоила.Речь идет о пятидесяти тысячах рублей. В обвинительном заключении по 5ти разным эпизодам Альфию Мокшину приговорили к трём годамлишению свободы условно. Также в течение трех лет она не сможетопределенныедолжности. По словам адвоката, онбудет настаивать на повторном слушании дела.Татьяна Мельникова, старший помощник прокурора г. Владимира:- Доказательства, представленные стороной обвинения признаны достоверными доказательствами. Вопрос о законности принятого решения инеобходимости его обжалования будет решен после тщательного изучения приговора.