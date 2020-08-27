Private Banking ВТБ продолжает развивать онлайн-коммуникации с клиентами. 24 августа Family Office Private Banking ВТБ совместно с партнером - консалтинговой компанией Baker McKenzie провел вебинар Переезд в САР: налоговые и правовые аспекты.

Private Banking ВТБ продолжает развивать онлайн-коммуникации с клиентами. 24 августа Family Office Private Banking ВТБ совместно с партнером - консалтинговой компанией Baker McKenzie провел вебинар "Переезд в САР: налоговые и правовые аспекты".САРы – это специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края, которые предоставляют возможность перерегистрации публичных и непубличных иностранных компаний, использования юридического статуса международных компаний и налогового статуса международных холдинговых компаний, а также определенные преимущества для бизнеса. В рамках вебинара VIP-клиенты ВТБ смогли узнать, каким группам компаний может быть интересен переезд в САР, какие преимущества для операционной деятельности и налоговые льготы предоставляет САР по сравнению с зарубежными юрисдикциями (такими как Кипр и Нидерланды), как можно продолжать использовать иностранное право к корпоративным отношениям участников компаний в САР.Также важными темами были влияние переезда в САР на арбитражные оговорки и механизмы разрешения споров и применение соглашения о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения после переезда. Специалисты Family Office Private Banking ВТБ совместно с экспертами Baker McKenzie рассказали о том, на какие «подводные камни» нужно обратить внимание при планировании переезда, а также об инструментах наследственного планирования для собственников компаний, которые возможны в САР.«Тема налоговой оптимизации бизнес-структур всегда была очень актуальной для VIP-клиентов ВТБ. И в этом году в качестве логичного дополнения к услуге «инвестиционный check-up», анализирующей инвестиционный портфель и предлагающей его оптимизацию, у нас появился новый сервис — «налоговый check-up», позволяющий бенефициарам держать руку на пульсе изменений законодательств тех государств, резидентами которых они являются, и тех, где непосредственно находятся их активы», - отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.«Проводя налоговый анализ, наш семейный финансовый офис предлагает пути усовершенствования текущих холдинговых структур, стратегий преемственности активов, оптимизации структур владения инвестиционными портфелями и их состава. Мы уже видим, насколько востребована эта услуга, проблематика налогообложения очень интересна нашим клиентам, поэтому мы будем рассказывать о существующих возможностях и в рамках вебинаров», - дополнила Наталья Бирюкова, руководитель дирекции Family Office Private Banking ВТБ.