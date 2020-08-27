ПСБ подвёл итоги всероссийского конкурса в поддержку предпринимателей и выдал 250 тысяч рублей на безвозмездные гранты предпринимателям Владимирской области для перезапуска деятельности ..

ПСБ подвёл итоги всероссийского конкурса в поддержку предпринимателей и выдал 250 тысяч рублей на безвозмездные гранты предпринимателям Владимирской области для перезапуска деятельности после кризиса. Всего общая сумма финансирования по России составила 15 млн рублей.Конкурс на получение безвозмездных грантов от 50 до 250 тысяч рублей проходил с 15 июня по 14 августа, причем заявки принимались как от действующих, так и от новых клиентов ПСБ. По его результатам жюри выбрало 204 предприятия малого бизнеса со всей страны, из них – 4 из Владимирской области. Победителями в регионе стали ООО «Успех» (музейная сфера), ООО «Русич» (спортивная деятельность), ИП Овезова (сфера торговли пищевыми продуктами), ИП Волкова (дополнительное образование детей и взрослых).«Нам очень важно поддержать предпринимателей и помочь им восстановиться после карантинных ограничений, – прокомментировал региональный директор Владимирского офиса ПСБ Виктор Демидов. – Помочь своевременно и безвозмездно – это, пожалуй, главный посыл этого конкурса. Отмечу, что ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду и коммунальные платежи, погасить долги, сделать рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня. Сделать то, что сам предприниматель считает важным для развития своего бизнеса. Приятно отметить, что в числе победителей конкурса оказались владимирские предприниматели – как действующие, так и новые клиенты нашего офиса».Своими впечатлениями поделилась Ирина Жеребкина, один из победителей конкурса, руководитель ООО «Успех» (г. Владимир): «Наш музейно-развлекательный комплекс знают в городе как Музей Пряника. Мы работаем в областном центре уже 6 лет и смело можем назвать себя одной из главных достопримечательностей Владимира. Туристическая отрасль, в которой мы живём и развиваемся, пострадала одной из первых. Мы узнали о конкурсе ПСБ и решили попробовать. Средства потратим на обустройство нового помещения, в которое мы переехали в конце апреля. Грант вдохновил нас».Оценка конкурсантов проводилась при помощи анкетирования, где представители компаний описали основные параметры своей деятельности, рассказали о работе в период пандемии, о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, а также о социальной значимости их бизнеса. Победителями стали малые предприятия, набравшие наибольшее количество баллов.Служба информации ПАО «Промсвязьбанк»Во Владимире