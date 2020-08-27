Президент России Владимир Путин объявил, что вторая российская вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова в сентябре. Ее разрабатывают в Государственном научном центре вирусологии и ..

Президент России Владимир Путин объявил, что вторая российская вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова в сентябре. Ее разрабатывают в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.Препарат "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, стал первой вакциной от коронавируса не только для России, но и для всего мира. Она была зарегистрирована Минздравом лишь 11 августа, но за ней уже выстроилась очередь из зарубежных государств, передает .Глава российского государства подчеркнул, что две вакцины должны будут конкурировать между собой. При этом они не должны уступать друг другу по эффективности и безопасности, сообщает