Президент России Владимир Путин объявил, что вторая российская вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова в сентябре. Ее разрабатывают в Государственном научном центре вирусологии и ..
Президент России Владимир Путин объявил, что вторая российская вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова в сентябре. Ее разрабатывают в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.
Препарат "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, стал первой вакциной от коронавируса не только для России, но и для всего мира. Она была зарегистрирована Минздравом лишь 11 августа, но за ней уже выстроилась очередь из зарубежных государств, передает .
Глава российского государства подчеркнул, что две вакцины должны будут конкурировать между собой. При этом они не должны уступать друг другу по эффективности и безопасности, сообщает