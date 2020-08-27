АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») задействовала сервисы «Ростелекома» для оперативной организации удаленной работы и эффективной

АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») задействовала сервисы «Ростелекома» для оперативной организации удаленной работы и эффективной коммуникации сотрудников в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Провайдер предоставил комплекс услуг, который обеспечил доступ персонала компании к удаленным рабочим местам. К внутренним системам были подключены свыше трех тысяч сотрудников АО «ФПК», работающих