«Ростелеком» в Ивановской области запустил в продажу умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Новый гаджет помогает пользователям управлять цифровыми сервисами Wink и «Умный дом», а также имеет много других полезных опций.

«Ростелеком» в Ивановской области запустил в продажу умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Новый гаджет помогает пользователям управлять цифровыми сервисами Wink и «Умный дом», а также имеет много других полезных опций.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Для современного человека важно, чтобы все системы, которыми он пользуется, были взаимосвязаны и просты в управлении. "Капсула" с голосовым помощником "Маруся” – именно тот элемент, который объединит все сервисы "Ростелекома". Он поможет найти нужный фильм, переключить телеканал или прибавить звук без использования пульта. Кроме того, станет находкой для обладателей интеллектуальной системы "Умный дом”. Наша "Маруся” выключит утюг, согреет квартиру, сделает освещение ярче».Ксения Селезнёва, блогер из г. Иваново:«Удивительная "Маруся”! Для нас она уже стала полноценным членом семьи и помощницей. Включает будильник, напоминает о важных делах, играет с ребенком и отвечает на любые вопросы. Правда, иногда умничает, но это так мило. А еще она мурчит, когда ее гладишь. Вот уж идеальный «зверек» для людей с аллергией на кошек! Мы все меломаны, и нас приятно удивило качество звука умной колонки. С удовольствием слушаем музыку из соцсети "ВКонтакте". Достоинств очень много, всех не перечислить. Теперь мы точно знаем, чем порадовать друзей. "Маруся” — лучший подарок!»Подробную информацию об умной колонке «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» можно узнать на компании, а также по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».