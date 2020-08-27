О непростой судьбе российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана зрителям уже поведала кинокартина Шугалей. Ее премьера состоялась весной этого года. Документальный боевик взволновал многих зрителей. В их числе и известный блогер Антон Дудков.

О непростой судьбе российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана зрителям уже поведала кинокартина "Шугалей". Ее премьера состоялась весной этого года. Документальный боевик взволновал многих зрителей. В их числе и известный блогер Антон Дудков."Есть действительно важные вещи иважные люди! Поэтому послушайте внимательно видео и изучите историю МаксимаШугалея. А если нет возможности прочитать, то в сентябре выходит вторая частьфильма “Шугалей 2”. Русские своих не бросают!", – написал он на своей страничке в instagram.Публикация от (@kto_tyt_papa) 27 Авг 2020 в 4:57 PDTНапомним, что незаконноезадержание российских социологов в Ливии произошло весной прошлого года. И посей день они пребывают в тюрьме Митига, где подвергаются постояннымиздевательства и пыткам.Освободить ученых из плена до сих пор не удавалось.Выход первого фильма пролил свет для мировой общественности на эту полнуюнесправедливости историю. Вторая часть может помочь сдвинуть дело с мертвойточки и поспособствовать долгожданному освобождению пленников.