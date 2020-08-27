Солдат-срочник купил наркотическое вещество в районе Дмитриевской Слободы

Следствием установлено, что 9 февраля 2020, солдат приобрел 0,32 г так называемой «соли», которую спустя несколько часов обнаружили в в кладовой понтонно-мостового батальона воинской части. Приговором Владимирского гарнизонного военного суда военнослужащему назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.