Водитель без прав устроил ДТП в Александровском районе. НА 8 км автодороги «Струнино-Площево» столкнулись 2 иномарки. По предварительной информации сотрудников полиции, автомобиль Форд

Водитель без прав устроил ДТП в Александровском районе. НА 8 км автодороги «Струнино-Площево» столкнулись 2 иномарки. По предварительной информации сотрудников полиции, автомобиль Форд вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль Ниссан. За рулем Ниссана был водитель 1997 года рождения. Что примечательно, Фордом управлял 27-летний молодой человек, который не имел права садиться за руль. В