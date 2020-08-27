Город выделит более 2,5 млн рулей на приобретения 24-местного пассажирского автобуса отечественного производства.

Накануне депутаты Владмирского горсовета проголосовали за выделение 2 млн. 612 тыс. руб. на приобретения 24-местного пассажирского автобуса отечественного производства.Транспортное средств предложила приобрести администрация города Владимира в ответ на обращения жителей мкр. Оборино, Спасское, Мосино. В этих территориях живут более 100 детей, и многие из них — школьного возраста. Приобретаемый автобус предназначен для организации их бесплатной перевозки в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в мкр. Юрьевец.